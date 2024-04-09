عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 9 نيسان 2024

الأخبار: أميركا تتبنّى مطالب إسرائيل
بكركي أمام استحقاق وأد فتنة جعجع
نصرالله: القوات والكتائب يبحثان عن حرب أهلية
نداء الوطن: نصرالله يستبق نتائج الجريمة بالهجوم على "القوات اللبنانية" والكتائب
باسكال سليمان جثة في سوريا و"القوات": إغتيال سياسي بامتياز
النهار: قتل باسكال سليمان هل يدفع لتطهير المناطق الحدودية؟
البناء: لبنان يرقص على حبال الشائعات والفتنة في اختطاف ثم مقتل مسؤول قواتي/ نصرالله: ذعر الرد الإيراني حرك التفاوض… وتحذير للداخل من المغامرات/ الولائي: المقاومة سند تفاوضي للحكومة العراقي… وتحذير للنصرة وداعش
اللواء: الإعلان عن مقتل منسِّق «القوات» يفجِّر مطاردات للنازحين السوريين
بري: الردّ الإيراني منعطف بمسار الحرب.. ولو جاؤوا للحوار لانتخبنا الرئيس.. وتفاهم لبناني - قبرصي على التنسيق
الجمهورية: من يلعب بالأمن الوطني؟
إدانة وإستنكار لإغتيال سليمان
?l'orient le jour: L'affaire Pascal Sleiman est-elle sortie de la zone dangereuse
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: ميقاتي يعلن رسمياً تبلغه مقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان
الشرق الأوسط السعودية: اللبنانيون يطرحون سيناريوهات مختلفة للرد الإيراني ويخشون الحرب الموسعة