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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 9 نيسان 2024

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الأخبار: أميركا تتبنّى مطالب إسرائيل

بكركي أمام استحقاق وأد فتنة جعجع

نصرالله: القوات والكتائب يبحثان عن حرب أهلية

 

 

 


نداء الوطن: نصرالله يستبق نتائج الجريمة بالهجوم على "القوات اللبنانية" والكتائب
باسكال سليمان جثة في سوريا و"القوات": إغتيال سياسي بامتياز

 

 

 


النهار: قتل باسكال سليمان هل يدفع لتطهير المناطق الحدودية؟

 

 

 

 

البناء: لبنان يرقص على حبال الشائعات والفتنة في اختطاف ثم مقتل مسؤول قواتي/ نصرالله: ذعر الرد الإيراني حرك التفاوض… وتحذير للداخل من المغامرات/ الولائي: المقاومة سند تفاوضي للحكومة العراقي… وتحذير للنصرة وداعش

 

 

 


اللواء: الإعلان عن مقتل منسِّق «القوات» يفجِّر مطاردات للنازحين السوريين
بري: الردّ الإيراني منعطف بمسار الحرب.. ولو جاؤوا للحوار لانتخبنا الرئيس.. وتفاهم لبناني - قبرصي على التنسيق

 

 

 

 

الجمهورية: من يلعب بالأمن الوطني؟
إدانة وإستنكار لإغتيال سليمان

 

 

 


?l'orient le jour: L'affaire Pascal Sleiman est-elle sortie de la zone dangereuse 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الأنباء الكويتية: ميقاتي يعلن رسمياً تبلغه مقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: اللبنانيون يطرحون سيناريوهات مختلفة للرد الإيراني ويخشون الحرب الموسعة

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