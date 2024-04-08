جريمة قتل باسكال سليمان .. ماذا كشفت " الميادين "؟!

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كشفت مصادر الميادين أنّ 3 سوريين هم من قتل المواطن باسكال سليمان بداعي السرقة،مشيرةً إلى أنّه في أثناء قيام المغدور بمحاولة مقاومتهم قام أحدهم بضربه على رأسه ونزف حتى الموت.

وقالت إنّ مديرية المخابرات في الجيش أوقفتهم اليوم في منطقة حدودية بين سوريا ولبنان، بالتعاون مع السلطات السورية، لافتةً إلى أنّ مديرية المخابرات قامت باستعادة سيارة سليمان المسروقة التي كانت أيضاً داخل الأراضي السورية.

وأضافت أنّه يجري التنسيق بين الأجهزة اللبنانية والسورية، لقيام الصليب الأحمر اللبناني بجلب جثة المغدور من مستشفى في حمص.