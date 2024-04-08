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الرابطة المارونية الجريمة تنذر بتداعيات خطيرة ونطلب عدم الإنجرار الى الفتنة

8
APRIL
2024
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أصدرت الرابطة المارونية البيان الاتي: المارونية بشدة وباقسى عبارات الشجب والتنديد جريمة اغتيال منسق حزب" القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان الذي اختطف على يد مجرمين. إن هذه الجريمة هي نتيجة الفلتان الأمني المستشري، ونشاط المسلحين على انواعهم من دون أن يلقوا الردع الحاسم. وإن " الرابطة المارونية" تدعو الجيش اللبناني وسائر الأجهزة الأمنية والقضاء إلى كشف ملابسات الجريمة المروعة، وتحديد هوية المجرمين، والاقتصاص منهم. ان هذه الجريمة تنذر بتداعيات خطيرة ينبغي تداركها باجراءات في مستوى فداحتها. واذا كانت الفاجعة التي المت بالقوات اللبنانية وعائلة سليمان، ومنطقة جبيل، بل ولبنان بأسره، لا تسمح بمزيد من الكلام حاليا، فان التفلت الامني وعدم انتخاب رئيس للجمهورية، واعادة انتظام مؤسسات الدولة ومنعها من الانهيار، هي اسباب رئيسية لهذا الانزلاق الخطير. و"الرابطة المارونية"، تتقدم بالتعزية من عائلة الشهيد، ومن حزب القوات اللبنانية، وتطلب من كل الافرقاء عدم الانجرار الى الفتنة والالتفاف حول بكركي وما سيتخذه سيدها مار بشاره بطرس الراعي من مواقف وخطوات لمصلحة لبنان واللبنانيين والسلم الاهلي والاستقرار في هذه الظروف الصعبة.
رحم الله باسكال سليمان والهم عائلته الصبر والسلوان على مصابهم.

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