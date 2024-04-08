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وزير الدفاع دان قتل سليمان: مديرية المخابرات في الجيش تمكنت من اعتقال معظم مرتكبي الجريمة البشعة

8
APRIL
2024
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دان وزير الدفاع الوطني موريس سليم جريمة قتل المسؤول في "القوات اللبنانية " باسكال سليمان على ايدي خاطفيه. وقال ان مديرية المخابرات في الجيش تمكنت من اعتقال معظم مرتكبي الجريمة البشعة والتحقيق جار معهم باشراف القضاء المختص تمهيداً لانزال اشد العقوبات في حقهم .
وفيما قدم الوزير سليم تعازيه القلبية الى عائلة المغدور وقيادة " القوات اللبنانية " ، دعا جميع المعنيين العمل على ضبط النفس وردود الافعال وعدم تمكين الجهات التي كانت وراء هذه الجريمة النكراء من تحقيق اهدافها لاسيما لجهة العبث بالامن والاساءة الى الاستقرار . وقال ان دماء باسكال سليمان لن تذهب هدراً وان العدالة ستأخذ مجراها في ضوء التحقيقات الجارية والتي ستكشف كل التفاصيل المحيطة بالجريمة وجميع المشاركين فيها .
وكان الوزير سليم تابع منذ وقوع الجريمة الاجراءات التي اتخذتها مديرية المخابرات في الجيش والتي ادت الى اعتقال المرتكبين .

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