المفتي قبلان استنكر مقتل مسؤول القوات: نطالب بمتابعة قضية السيد سليمان بأقصى سرعة وبكل شفافية

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أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان الآتي: "ندين ونستنكر بشدّة مقتل المسؤول في القوات اللبنانية السيد باسكال سليمان على يد عصابة إجرامية كادت تضرب السلم الأهلي بالبلد، ونطالب بمتابعة قضية السيد سليمان بأقصى سرعة وبكل شفافية، ونتقدم بالتعازي من ذويه ومن حزب القوات اللبنانية ونؤكّد ضرورة الإلتفاف الوطني ودرء الفتن غير المحسوبة ومنع أي خطاب طائفي أو سياسي يدفع نحو كارثة وطنية. وما جرى يؤكد ضرورة لَمّ الشمل الوطني والتعامل مع كل طوائف وأحزاب لبنان كعائلة وطنية واحدة، كما نطالب الدولة بتفعيل كل إمكانات الأمن الإستباقي لأن الفوضى والفلتان والتجييش الطائفي أكبر أعداء السلم الأهلي في لبنان".