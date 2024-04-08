بالصور - هيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني الحر- زيارة معايدة إلى قنصل لبنان العام في مونتريال السيد أنطوان عيد وعدد من المرجعيات الروحية في المدينة

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بمناسبة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف التي تتبع التقويم الغربي وبحضور امينة سر كولكو كندا السيدة عبير شمعون و مسؤول لجنتي التعبئة والشباب في كولكو كندا السيد فادي القسيس، قامت هيئة كولكو مونتريال - التيار الوطني الحر برئاسة منسقها السيد أنطوان مناسا واللجنة التنفيذية بزيارات معايدة إلى قنصل لبنان العام في مونتريال السيد أنطوان عيد وعدد من المرجعيات الروحية في المدينة.

فكانت زيارة إلى سيادة المطران بول مروان تابت مطران كندا للموارنة، سيادة المطران ميلاد الجاويش مطران كندا للروم الملكيين الكاثوليك، سيادة المطران بول أنطوان ناصيف مطران كندا للسريان الكاثوليك والاب ايلي يشوع كاهن رعية مار افرام، كما زار الوفد كاهن رعية المخلص الكاثوليكية الارشمندريت ربيع ابو زغيب، النائب العام الاب شربل جعجع كاهن رعية مار يوحنا الرسول المارونية في الواست آيلاند و الاب برنار باسط كاهن رعية مار الياس لاڤال للروم الملكيين الكاثوليك.