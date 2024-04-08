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ما زال أوتوستراد جبيل مغلق في كلا الاتجاهين منذ ليلة الأمس، باستثناء الطريق البحرية التي تشهد حركة سير كثيفة.

وتقوم عناصر من شرطة بلديتي جبيل وبلاط – قرطبون ومستيتا بجهود لتسهيل حركة المرور، بينما يتجمع الشبان من عدة أحزاب، بما في ذلك “القوات اللبنانية” وحزب الكتائب اللبنانية وحزب الوطنيين الأحرار و”التيار الوطني الحر”، إلى جانب نواب تكتل “الجمهورية القوية”، للتعبير عن رفضهم فتح الطريق قبل معرفة مصير منسق “القوات” في القضاء، باسكال سليمان، الذي اختطف يوم أمس في منطقة عمشيت – ترتج في محلة الخاربة.



وأكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” زياد الحواط أكد أنه لا توجد معلومات صحيحة حتى اللحظة عن مصير سليمان، مشيرًا إلى أن القوى الأمنية ومخابرات الجيش اللبناني تعملان بجهد للوصول إلى معرفة مصيره.

كما تزامنت دعوة حزب “القوات” للاقفال التام مع الالتزامات التجارية والسياحية والتربوية بإغلاق مؤسساتها، والتي أطلقتها يوم أمس، مع استمرار التوتر والتصاعد في المشهد السياسي والاجتماعي في لبنان.