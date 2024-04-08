ربيع عواد: اعادة النازحين السوريين الى وطنهم هو قرار يجب ان يتخذ على مستوى الدولة اللبنانية

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اكد نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني ربيع عواد للـ OTV ان النزوح السوري في لبنان يفاقم الوضع الاقتصادي المزري لناحية العمالة السورية وانا ان كنت أفهم النزوح الاول الذي كانت طبيعته سياسية، لا افهم الموجة الثانية من النزوح وهي اقتصادية.

وشدد عواد على ان اعادة النازحين السوريين الى وطنهم هو قرار يجب ان يتخذ على مستوى الدولة اللبنانية مع العلم ان التيار الوطني الحر يعمل بجدية في هذا السياق وشكلنا لجنة متابعة في هذا السياق ونتواصل مع الاجهزة المعنية ولكن فعليا لبنان لا يفعل شيئا لاعادة النازحين السوريين.