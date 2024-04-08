الكعكي ذكر بموعد انتخابات أعضاء مجلس نقابة الصحافة اللبنانية

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ذكر نقيب الصحافة عوني الكعكي، في بيان "الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحافة اللبنانية لفئة المطبوعات السياسية والى فئة المطبوعات غير السياسية ووكالات الانباء المحلية، بموعد جلسة الجمعية العمومية الانتخابية لكل فئة كما يلي:

- الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين 15 نيسان 2024 لفئة المطبوعات السياسية.

-تليها بعد الانتهاء مباشرة جلسة الجمعية العمومية لفئة المطبوعات غير السياسية ووكالات الانباء المحلية، وذلك في دار نقابة الصحافة اللبنانية جادة صائب سلام".

وأمل الكعكي "مشاركة الزملاء الكرام في انتخابات أعضاء مجلس نقابتهم".