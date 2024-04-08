شربل جوزف إبراهيم مفقود... هل تعرفون مكانه؟

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صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة

البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

- شربل جوزف إبراهيم (من مواليد عام 2006، أسترالي الجنسيّة).

الذي غادر، قُرابة السّاعة السّادسة من تاريخ 8-4-2024، منزل جدّه الكائن في عوكر، ولم يعُد لغاية تاريخه. علماً أنّه يعاني أمراضاً عقليّة ونفسيّة.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة أنطلياس في وحدة الدّرك الإقليمي، على أحد الرقمين: 71351704- أو 71351804-، للإدلاء بما لديهم من معلومات.