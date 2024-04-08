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بيان "هام" من هيئة ادارة السير!

8
APRIL
2024
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اعلنت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات - عن آلية استقبال معاملات المواطنين اعتباراً من تاريخ 16 نيسان 2024 وذلك وفقاً لما يلي:

أ‌- في المركز الرئيسي في الدكوانة:

من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة، علماً أن المواعيد ستكون متوفرة كل يوم ثلاثاء وأربعاء وخميس اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وفقاً للقدرة الاستيعابية اليومية لكل قسم.


يبقى العمل في قسم السوق الخصوصي/العمومي ومعاملات التوقيف عن السير/ البدل عن ضائع/ فك الحجز في قسم سيارات السياحة الخصوصية / سيارات السياحة العمومية والدراجات / سيارات الشحن والأوتوبيس الخصوصية، مفتوحاً أمام الجميع وخارج المواعيد، وفقاً للرقم التسلسلي:

أيّام الثلاثاء رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بـــ 0/ 1/ 2/3
أيّام الاربعاء رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بــ 4 /6/5
أيام الخميس رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بــ 7/ 8 / 9
ملاحظة: يخصّص نهار الثلاثاء الواقع في 9 نيسان 2024 لإستكمال معاملات المواطنين فيما خص تسجيل السيارات الخصوصية التي تم الكشف عليها سابقاً بعد ابرازهم موعد منصّة مطابق لتاريخ الكشف السابق.

ب- في باقي الاقسام (زحلة، صيدا، النبطية، وطرابلس) فيستمر العمل وفقاً لما يلي:

أيّام الثلاثاء للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بـــ 0/ 1/ 3/2
أيّام الاربعاء للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بــ 4 /6/5
أيام الخميس للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بــ 7/ 8 / 9

كما يهمّ المصلحة تذكير المواطنين بإمكانيّة الاطلاع على المستندات المطلوب احضارها وفق نوع الخدمة المزمع انجازها على صفحة https://tmo.gov.lb/web/panel/info

علماً أن الخدمات المتوفرة حالياً هي:

- تسجيل السّيارات المستعملة المستوردة لأول مرة والتّي سبق وأن تمّ الكشف عليها في وقت سابق وذلك وفق الالية المحددة أعلاه.

- تسجيل السّيارات المستوردة المستعملة (وفق شهادة جمركيّة) التي يتوجب احضارها او خضوعها للكشف وذلك وفق الالية المحددة أعلاه.

- تسجيل السّيارات السّياحيّة (صفر كلم) للأفراد، التي لا تخضع للكشف وذلك وفق الالية المحددة أعلاه.

- تسجيل السّيارات السّياحية (صفر كلم) المستوردة من قبل نقابة شركات مستوردي السّيارات وباقي الشّركات.

- تسجيل سيارات الايجار (في الدكوانة).

- نقل ملكيّة السّيارات السّياحيّة الخصوصيّة المتوقفة عن السّير (الانقاض) والتي يتوجب احضارها الى الكشف (في الدكوانة وفق موعد مسبق).

- اعادة السيارات السّياحيّة الخصوصيّة الى السّير على اسم صاحبها وذلك وفق الالية المحددة أعلاه.

- فكّ حجز وفكّ رهن السّيارات السّياحيّة العموميّة، إصدار رخصة سير بدل عن ضائع للسيارات العمومية واستمارة للضمان الاجتماعي.

- فكّ رهن السيارات السّياحية الخصوصيّة وذلك وفق الالية المحددة أعلاه.

- فكّ حجز للسيارات المستوردة المستعملة وذلك وفق الالية المحددة أعلاه.

- الاستحصال على صك تخصيص لرقم مميز أو بدل عن ضائع عنه.

- نقل ملكية لوحة ذات رقم مميز.

- إعادة مركبة سياحية عمومية الى السير.

- نقل ملكية مركبة سياحية عمومية.

- تسجيل الدراجات النّاريّة الجديدة للأفراد في الدكوانة (صفر كلم) من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة.

- فكّ حجز الدراجات النّارية وذلك وفق الالية المحددة أعلاه.

- أنقاض الاليات والدراجات وذلك وفق الالية المحددة أعلاه.

- فيما خصّ الشحن والاوتوبيس العمومي في مركز الدكوانة حصراً: دفع رسوم السّير السنويّة، تقديم طلبات تسلسل ملكيّة لوحات، الاستحصال على استمارات (للضمان الاجتماعي او المخفر) وأنقاض آليات الاشغال العامة.

- فيما خصّ سيارات الشحن والاوتوبيس الخصوصيّة في مركز الدكوانة حصراً: تقديم طلبات تسجيل الشّحن الخصوصي تمهيداً لأخذ الموافقة المسبقة عليها، تسجيل الشحن والاوتوبيس الخصوصيّة الحائزة على الموافقة المسبقة بهذا الخصوص من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة، الانقاض وفكً حجز (من خلال حجز موعد مسبق على الموقع الالكتروني).

- دفع الميكانيك.

- اصدار رخصة سوق بدل عن ضائع أو تلف وتجديد رخص السوق منتهية الصلاحية وفق الالية المحددة أعلاه.

- إصدار رخصة سوق دوليّة.

- الاستحصال على إستمارة رخصة سوق للخارج وفق الالية المحددة أعلاه.

ومع العلم انّ المصلحة سوف تعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الاسابيع المقبلة".

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