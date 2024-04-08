بوصعب اتصل بجعجع مستنكرا عملية الخطف التي تعرض لها منسق القوات في جبيل

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اصدر نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بيانا اعلن فيه انه اتصل برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حيث اعرب بوصعب عن استنكاره لعملية الخطف التي تعرض لها منسق القوات في جبيل باسكال سليمان مؤكدا تضامنه الكامل مع عائلة سليمان الصغيرة كما الكبيرة المتمثلة بحزب القوات اللبنانية.

وثمّن بو صعب خلال الاتصال، موقف القوات اللبنانية الذي تحلى بروح المسؤولية العالية باصعب ظروف تمر بها البلاد محذرا من ان الفلتان الامني الحاصل يبب ان يوضع له حد بأسرع وقت كونه قد يؤدي لفتنة لا تحمد عقباها.

واذ نوه بوصعب بالجهود التي تبذلها القوى الامنية لتحرير سليمان، تمنى عدم الركون للشائعات وإعطاء الفرصة للجهود المبذولة والسريعة من قبل الأجهزة الامنية وذلك منعا لالحاق اي اذى او ضرر بالجهود المبذولة لعودة سليمان سالما لعائلته.