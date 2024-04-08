"على هامش زيارة الرئيس القبرصي"... جبور: لا بد من التأكيد على بعض الثوابت

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كتب النائب جيمي جبور عبر حسابه على منصة "اكس":

على هامش زيارة الرئيس القبرصي للبنان لا بد من التأكيد على بعض الثوابت التي ندعو لبنان حكومة وجيش ومؤسسات أمنية الى الالتزام لها : ١- لا حل جزئياً للهجرة البحرية من دون وقف تمويل بقاء النازحين في لبنان وهذه هي ورقة الضغط الوحيدة بيد لبنان لمواجهة سياسة توطين النازحين التي تقودها أوروبا ٢- قدرات لبنان العسكرية على ضبط الحدود البرية تفوق بأضعاف قدراته البحرية وضبط التدفق البري هو أولوية الأولويات ٣- زيادة المساعدات والشحادة المعتادة لم تعد تجدي نفعاً ومن يطلب ذلك من المسؤولين اللبنانيين أصبح شريكاً في مؤامرة التوطين والدمج ٤- لبنان كما قبرص هو ضحية السياسة الغربية والأوروبية تحديداً في ملف النزوح السوري والعمل المطلوب هو تشكيل وفود مشتركة بين لبنان وقبرص تبحث مع دول الاتحاد الأوروبي تغيير سياستها واستراتيجيتها في هذا الملف