"أوعى تقولوا عنصريين"... ملكة جمال لبنان السابقة تهاجم النزوح السوري!

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كتبت ملكة جمال لبنان السابقة نادين ويلسون نجيم عبر حسابها على منصة "اكس":

الجيش وقف سوريين متورطين بخطف #باسكال_سليمان

سوريين موقوفين بتهمة سرقة

سوريين موقوفين بتهمة إعتداء

سوريين متعدين على مصالح لبنانية

سوريين سارقين بيوت النازحين اللبنانيين بالجنوب

أوعى تقولوا عنصريين. لاء أنا مش ضد السوري كإنسان بفوت على بلدي و بيحترم بلدي و قوانينه.

أهلا و سهلا في.

بس النسبة الأكبر غير قانونيين، مستفيدين، متعدين، و خطر على أمن بلدنا

على معيشة اللبنانيين

على هوية لبنان.

و يلي بقلكم هيدا تحريض، أنا بقلوا انت

يا متورط

يا مستفيد

يا جاهل