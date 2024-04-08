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عز الدين: المقاومة لم تستخدم 1 بالمئة من الأسلحة النوعية وكل المواجهات بالاسلحة التقليدية

8
APRIL
2024
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شار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين أن "القتل من جانب واحد لا يحسم معركة أو حرب، بل الذي يحسم النصر هو الميدان حيث يوجد قتال ما بين المقاومة وما بين العدو، والسيطرة حتى الآن وبعد ستة أشهر ، هي للمقاومة وللمجاهدين"، لافتا الى اننا "في لبنان وبحسب الخبراء والمحللين، فإن صمود وبقاء واستمرار المقاومة في هذه الوتيرة من المواجهة في ساحة قتالية، تمتد على طول الجبهة، يكفي بأن المقاومة توجه ضربات في الميدان مؤلمة للعدو الذي يعترف بأن زمام الأمور في شمال فلسطين من الناحية الإستراتيحية بيد المقاومة".


وأكد عزالدين خلال حفل تأبيني في بلدة السكسكية ان "الإنجازات التي تقوم بها المقاومة من إسقاط للمسيرة هرمز ٩٠٠ المتطورة، وغيرها من الإنجازات، يأتي مع عدم استخدام المقاومة لأسلحتها النوعية"، مشيرا إلى أن "المقاومة لم تستخدم 1% من الأسلحة النوعية، بل كل المواجهات التي تتم اليوم على امتداد هذه المساحة هي بالأسلحة التقليدية العادية التي طورتها المقاومة".

ولفت عز الدين إلى أن "المقاومة تعمل بالميدان لأجل إلزام العدو العودة إلى الإنضباط الميداني، لذلك حتى الآن الأمور تحت السيطرة، والعدو يعلم أن أي تماد يؤدي إلى حرب واسعة وشاملة. فالمقاومة مستعدة لتحمل مسؤوليتها وتقوم بواجبها الوطني والأخلاقي والإنساني لتدافع عن الوطن وشعبه".

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