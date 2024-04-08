أبي رميا: أدعو المواطنين الى الركون فقط الى البيانات الرسمية!

A + A -

النائب سيمون ابي رميا عبر منصة إكس: "اطلب بحزم من الوسائل الإعلامية وخاصة المواقع الإلكترونية عدم الدخول في متاهات الاخبار غير المؤكدة حول عملية اختطاف ‎باسكال سليمان، منسق القوات اللبنانية في قضاء جبيل.

وادعو المواطنين الى الركون فقط الى البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية المعنية وخاصة من الجيش اللبناني.

وكل شي غير ذلك يمكن ان يؤدّي إلى إلحاق الاذى وإعاقة العمل الدقيق الذي يقوم به الجيش والأجهزة المعنية.

الحكمة والتعاطي المسؤول مطلوبان في هذا الملف لمنع الانجرار وراء بث الشائعات الفتنوية."