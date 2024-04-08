إليكم آخر المعطيات الأمنية حول تطورات عملية خطف باسكال سليمان في جبيل!

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قال مراسل الـOTV إنّ مخابرات الجيش عثرت مساء امس على هاتف المخطوف باسكال سليمان مرميا من قبل الخاطفين بالقرب من دير مار ماما بمنطقة حدتون جرد البترون.

وأضاف: "تبين ان رجلا وزوجته صودف وجودهما بمنطقة عملية الخطف وقد شاهدا العملية برمتها ومن ضمنها تعرض باسكال سليمان للضرب كما تعرفا على وجوه الخاطفين وقد ابلغ الزوجان الاجهزة الامنية وتحركت مخابرات الجيش على الفور للمتابعة."

وأكشفت الـ OTV أنّ مجموعة السوريين الموقوفين على ذمة التحقيق بين ٥ و٦ اشخاص من بينهم مشارك مباشر بعملية خطف بسكال سليمان.

وأكملت: "خلافا لكل المعلومات المغلوطة سيارة واحدة شاركت بعملية الخطف وهي من نوع هيونداي بلوحات اجنبية وكاميرات المراقبة رصدتها مع سيارة المخطوف من البترون الى البحصاص في طرابلس."