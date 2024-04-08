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عناوين الصحف ليوم الأثنين 8 نيسان 2024

8
APRIL
2024
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الأخبار: نصف سنة حرب: العدو يفشل

حزب الله يمهّد لما بعد الحرب: باقون في جنوب الليطاني
المقاومة تكثّف العمليات كمّاً ونوعاً | إعلام العدو: إسقاط «هيرميس» ضربة مؤلمة

 

 

 


نداء الوطن: إسرائيل تعلن الانتقال من "الدفاع" إلى "الهجوم" على لبنان
إسقاط "الحزب" للمسيّرة يُسعِّر المواجهة وغارات من الجنوب إلى السلسلة الشرقية

 

 

 

 

النهار: اختطاف مسؤول قواتي "صعوبة فوق الصعاب"

 

 

 

 


البناء: الاحتلال يعترف بإسقاط المقاومة لطائرته المتطورة… وينسحب من خان يونس/ غالانت يلوّح بالحرب على لبنان: أنهينا ترتيبات الانتقال من الدفاع إلى الهجوم/ سباق بين الرد الإيراني ومفاوضات القاهرة… وسعي أميركي محموم لإنجاز الاتفاق

 

 

 

 

اللواء: مناورات لجيش الإحتلال اليوم.. وجبهة الجنوب تمتد إلى البقاع والجولان
جنبلاط ينتقد مَنْ رفض الدعوة للحوار.. وتخوُّف من مشروع فتنة في جبيل

 

 

 

 

الجمهورية: الإنتخابات البلدية مرشحة إلى التأجيل
إيران تريد إستعادة هيبة الردع

 

 

 

 

l'orient le jour: Tel-Aviv affirme se préparer à passer à l’offensive

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الأنباء الكويتية: مسار جديد لـ«الخماسية» في معالجة الملف الرئاسي بهدف إنهاء الشغور سريعاً

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: بري لـ«الشرق الأوسط»: إسرائيل تستدرجنا للحرب ونحن لن ننجر إليها
قال إن نصر الله ردَّ على تهديدات نتنياهو للبنان

 

 


الوطن السورية: أكد خلال لقائه الفائزين في مسابقة المدرسين أن تطوير المعلمين لمهاراتهم يرفع مستوى التعليم في سورية … الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان بإفطار جماعي أقامته الجمعيات الخيرية في طرطوس

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