عناوين الصحف ليوم الأثنين 8 نيسان 2024

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الأخبار: نصف سنة حرب: العدو يفشل

حزب الله يمهّد لما بعد الحرب: باقون في جنوب الليطاني

المقاومة تكثّف العمليات كمّاً ونوعاً | إعلام العدو: إسقاط «هيرميس» ضربة مؤلمة







نداء الوطن: إسرائيل تعلن الانتقال من "الدفاع" إلى "الهجوم" على لبنان

إسقاط "الحزب" للمسيّرة يُسعِّر المواجهة وغارات من الجنوب إلى السلسلة الشرقية

النهار: اختطاف مسؤول قواتي "صعوبة فوق الصعاب"



البناء: الاحتلال يعترف بإسقاط المقاومة لطائرته المتطورة… وينسحب من خان يونس/ غالانت يلوّح بالحرب على لبنان: أنهينا ترتيبات الانتقال من الدفاع إلى الهجوم/ سباق بين الرد الإيراني ومفاوضات القاهرة… وسعي أميركي محموم لإنجاز الاتفاق

اللواء: مناورات لجيش الإحتلال اليوم.. وجبهة الجنوب تمتد إلى البقاع والجولان

جنبلاط ينتقد مَنْ رفض الدعوة للحوار.. وتخوُّف من مشروع فتنة في جبيل

الجمهورية: الإنتخابات البلدية مرشحة إلى التأجيل

إيران تريد إستعادة هيبة الردع

l'orient le jour: Tel-Aviv affirme se préparer à passer à l’offensive

عناوين بعض الصحف العربية



الأنباء الكويتية: مسار جديد لـ«الخماسية» في معالجة الملف الرئاسي بهدف إنهاء الشغور سريعاً

الشرق الأوسط السعودية: بري لـ«الشرق الأوسط»: إسرائيل تستدرجنا للحرب ونحن لن ننجر إليها

قال إن نصر الله ردَّ على تهديدات نتنياهو للبنان



الوطن السورية: أكد خلال لقائه الفائزين في مسابقة المدرسين أن تطوير المعلمين لمهاراتهم يرفع مستوى التعليم في سورية … الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان بإفطار جماعي أقامته الجمعيات الخيرية في طرطوس