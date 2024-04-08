أسرار الصحف ليوم الأثنين 8 نيسان 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقف مصدر دبلوماسي أمام بيان قوات القسام يوم أول أمس عن أرقام مؤكدة لقتلى في جيش الاحتلال نتيجة عمليات المقاومة في جنوب غزة واحتمال تصنيف البيان ضمن سياق رفع المعنويات على أبواب معركة رفح والكلام الإسرائيلي عن تشتت قوة حماس وفقدانها التوازن، معتبراً أن الصدمة جاءت باعتراف بيان جيش الاحتلال أمس فجراً لأول مرة منذ مدة بعدد من القتلى دفعة واحدة بما حسم النقاش حول مصداقية المقاومة وقوتها في وقت واحد.

كواليس

قال سفير أوروبي إن أسئلة وردت إليه من عاصمة بلاده تطلب تفاصيل إسقاط المقاومة في جنوب لبنان لطائرة إسرائيلية مسيّرة عملاقة متطورة تحلق على ارتفاعات شاهقة وآراء الخبراء العسكريين بذلك، ومدى احتمال أن يمثل رسالة بما تمتلكه المقاومة من دفاعات جوية قادرة على التعامل مع سلاح الجو الإسرائيلي بما في ذلك طائراته المتطوّرة وعلاقة ذلك بتزويد واشنطن لتل أبيب بطائرات أف 35؟



اللواء: أسرار

همس

أدت حساسيات شخصية بين مرجعيَّتين دينيَّين إلى تطيير مشروع إنعقاد قمة روحية إسلامية ــ مسيحية، لتبريد التوترات الطائفية والسياسية السائدة حالياً على خلفية الصراع حول الإستحقاق الرئاسي!



لغز

تُعاني شركة مقاولات تعمل في أحد بلدان الخليج العربي، ويملك قطب سياسي لبناني حصة وازنة فيها، من صعوبات مالية تتطلب ضخ أموال من أصحابها للإيفاء بالإلتزامات والأعباء المستحقة عليها!



غمز

رفض مرجع قضائي التجاوب مع المراجعات التي تلقاها بخصوص ملاحقة مسؤول بارز غير مدني بسبب ملابسات فرار موقوف في قضية زحلاوية حساسة!



نداء الوطن: خفايا

إستغربت مصادر سياسية استدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي شخصين من عين الرمانة للمثول أمامه غداً الثلاثاء في اطار ملف حادث الطيونة.

تشهد منطقة الرملة البيضاء العقارية فورة شراء للشقق الفاخرة من قبل نافذين وأثرياء جدد، في مقابل نزوحهم من منطقة بئر حسن التي يُخشى ان تتعرض مواقع فيها لضربات اسرائيلية.

أبدت أوساط عربية استياءها من احتضان شخصيات سياسية لبنانية رئيس نادٍ رياضي اتهم بعمليات تبييض أموال في مصرف عربي تسببت بخضوع المصرف لعقوبات أميركية.