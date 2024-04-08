إنهاء الشغور الرئاسي سريعاً

A + A -

الأنباء الكويتية: أكد مصدر لـ «الأنباء» أن هناك معلومات تشير إلى أن اللجنة الخماسية وضعت مسارا جديدا في معالجة الملف الرئاسي.

وقال «ستعتمد الخماسية التواصل مع الأطراف السياسية اللبنانية المؤثرة لتقديم المساعدة والمشورة المبنية على أسس دقيقة تشكل مدخلا محصنا لإنجاز الاستحقاق الرئاسي خلال فترة زمنية قصيرة، بعد مشاوراتها ولقاءاتها مع غالبية القوى السياسية في النصف الثاني من الشهر الجاري لتبني على الشيء مقتضاه».

وأضاف « التأخير في تحقيق انتخاب الرئيس أصبح يشكل خطرا حقيقيا على بنية الدولة ومؤسساتها».

وتحدث المصدر «عن أجواء تفاؤلية رئاسية يحوطها الحذر والتكتم الشديد، خشية عرقلتها بطرق ملتوية وبحجج واهية لاستمرار الشغور ولتعميم الفوضى أكثر فأكثر، لمآرب تؤدي إلى قيام نظام سياسي جديد على مقاس مصالح بعض القوى السياسية».

وحذر من سعي البعض إلى «تعديل لاتفاق الطائف».

وشكك المصدر بالمعلومات التي تربط الملف الرئاسي بما يحدث في غزة وجنوب لبنان، نافيا أن يبقى لبنان «رهينة بيد التطورات الخارجية التي يتأثر بها سلبا أو إيجابا».

كذلك كشف مصدر آخر لـ «الأنباء»، أن «أكثر من فريق سياسي سمع نصائح بضرورة اعتماد المرونة في التعاطي مع الملف الرئاسي»،