وفد من حماس سيتوجه إلى القاهرة اليوم من أجل محادثات وقف إطلاق النار في غزة

A + A -

قالت حركة "حماس" أن وفدا برئاسة القيادي خليل الحية، سيتوجه إلى القاهرة اليوم من أجل المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت الحركة في بيان، أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من مصر التي تضطلع بدور وساطة.

وقالت مصادر في مطار القاهرة أن مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز وصل إلى القاهرة مساء أمس للمشاركة في المحادثات يوم الأحد. وذكرت قناة القاهرة الإخبارية أنه من المتوقع أن يشارك وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووفد إسرائيلي في المحادثات أيضا.

وكررت حماس مطالبها التي اقترحتها في 14 مارس آذار قبل موافقة مجلس الأمن الدولي على قرار في 25 مارس آذار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء في البيان أن المطالب تشمل وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين وإبرام صفقة تبادل “جدية” للمعتقلين الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.