living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجيش السوري يحبط هجوماً واسعاً لـ«داعش»

7
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية:  أحبطت وحدات الجيش العربي السوري هجوماً واسعاً شنه إرهابيو تنظيم داعش باتجاه بلدة معدان عتيق بريف الرقة، وقتلت أعداداً كبيرة من الإرهابيين، من دون حدوث أي تغيير على خريطة السيطرة، بالتزامن مع تمكن وحدات أخرى بالتعاون مع القوات الروسية من تدمير عدداً من مقار الإرهابيين وآلياتهم وإسقاط مسيرات لهم في ريفي حلب وإدلب.

 

مصادر ميدانية في بلدة معدان عتيق، التابعة للرقة والواقعة عند حدودها الإدارية مع دير الزور، بينت أن أعداداً كبيرة من إرهابيي داعش شنوا هجوماً كبيراً نحو الجهة الشرقية لحاجز القوس جنوب معدان عتيق وعبر قرى مأهولة بالسكان، إلا أن وحدات الجيش المتمركزة في المنطقة مع القوات الرديفة، تصدت للهجوم، وتمكنت من قتل وجرح أعداد كبيرة من إرهابيي التنظيم.

 

وذكرت المصادر لـ«الوطن» أن هجوم إرهابيي داعش أمس باتجاه معدان عتيق، الواقعة في منتصف المسافة بين الرقة ودير الزور وعلى بعد 70 كيلومتراً من كل منهما، سبقه هجوم آخر في اليوم السابق لإرهابيي التنظيم نحو بلدة الشميطية وبادية التبني غرب دير الزور.

 

وشددت المصادر على أن خريطة السيطرة لم تتغير في المنطقة، ونفت ما تردد عن سيطرة إرهابيي التنظيم على أي من النقاط العسكرية للجيش العربي السوري أو قطع طريق عام الرقة- دير الزور أمام حركة المرور.

 

ولفتت إلى أن الجيش العربي السوري والقوات الرديفة، أرسلا تعزيزات عسكرية من ريف الرقة الشرقي إلى النقاط العسكرية في دير الزور وباتجاه الجانب الشرقي من حاجز القوس ببلدة معدان عتيق، وأشارت إلى استشهاد اثنين من القوات الرديفة من أبناء ريف دير الزور الغربي، نقلاً إلى مشفى الأسد بدير الزور، على حين قتل أكثر من 10 إرهابيين وجرح أكثر من 15 آخرين خلال الاشتباك بالأسلحة المناسبة مع وحدات الجيش العربي السوري.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   