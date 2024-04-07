هوكشتاين ولودريان إلى لبنان لإحداث خرق في الملف الرئاسي

A + A -

الأنباء الكويتية: يسود الترقب عودة سفراء المجموعة الخماسية «السعودية وقطر ومصر والولايات المتحدة وفرنسا» إلى التحرك بعد عطلة عيد الفطر، ثم توقع زيارة المبعوث الدولي الأميركي آموس هوكشتاين والمبعوث الفرنسي جان ايف لودريان، كل على حدة، لإحداث الخرق المنشود في الملف الرئاسي، وربطه تاليا بإخراج لبنان من دائرة الحرب، على رغم اقتناع كثيرين بأن الأمور قد لا تتقاطع مع بوصلة «حزب الله» الإقليمية.

وتتجه الأنظار إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يمسك العصا من منتصفها في كل الملفات التي يعالجها، مع التعويل على نجاحه في تأمين مخرج يؤدي إلى وقف الحرب على الجبهة الجنوبية، فيما جهد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لتفادي أزمة مع قبرص جراء شكوى الأخيرة من الهجرة غير الشرعية بحرا من السواحل اللبنانية اليها. وفي هذا السياق، يزور الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس على رأس وفد وزاري بيروت غدا الاثنين، ضمن مساعي ميقاتي لاحتواء الأزمة.