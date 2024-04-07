مساعٍ لإبعاد شبح «الحرب الواسعة» عن لبنان

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الأنباء الكويتية: يتقاطع الأفرقاء في بيروت على العمل لإخراج لبنان من تداعيات الحرب في غزة، والتي أدخل «حزب الله» لبنان فيها سريعا بعد بدئها بيوم واحد، في 8 تشرين الأول الماضي بفتح جبهة الجنوب، وامتداد الضربات الجوية الإسرائيلية تاليا إلى العمق اللبناني وصولا إلى البقاع الشمالي ومرورا بالضاحية الجنوبية نفسها، مع اغتيال القيادي في «حماس» الشيخ صالح العاروري.



ويجهد الفرقاء المختلفون في ملفات سياسية داخلية عدة، على العمل وفق سياسة الحد من الخسائر، معولين على تحركات عربية ودولية مساندة، مع إدراكهم ان ارتباط فريق محلي (حزب الله) بمحور إقليمي تقوده إيران قد يحول دون نجاح جهودهم، ويؤدي بالبلاد إلى مزيد من الانزلاق والتدهور في أصعدة عدة.