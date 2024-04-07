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زيارة فرنجية إلى باريس... وتحريك الملف الرئاسي؟

7
APRIL
2024
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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

الجمود السياسي الداخلي والذي لم تتمكن كلمة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، رغم حدتها، من التأثير فيه، كادت ان تخرقه زيارة رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية الى باريس، مع ما رافقها من اخبار عن لقاءاته مع شخصيات رفيعة، يمكن ان تحرك الملف الرئاسي، قبل ان يؤكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان أن ليس لديه علماً بالزيارة التي يقوم بها رئيس تيار "المردة"، بحسب ما أفادت مراسلة mtv في باريس.



ولدى سؤاله عن اللقاءات التي سيعقدها فرنجية في العاصمة الفرنسية، أجاب "لا يمكن أن أعطي معلومات حول هذا الموضوع وحول مباحثاته لأن المعلومات، غير متوافرة لدي".



وذكر لوموان أن "لبنان حضر في مباحثات وزير الخارجية الفرنسي مع نظيره الأميركي وخصوصاً بالنسبة للمخاطر القائمة بشأن توسيع رقعة الحرب، حيث شدد الوزير الفرنسي على أن على الأطراف تحمّل المسؤولية والتحلّي بضبط النفس".



في المقابل تكتمت مصادر محلية عن الافصاح عن تفاصيل الزيارة معتبرة ان طابعها سياسي وليس اجتماعي، من دون الخوض في تفاصيلها وبرنامجها.

النهار
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