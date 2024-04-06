إيلي أسود يكشف عن كتاب له قريباً وعلامات صادمة: حقيقة ما حصل في زحلة ودور جعجع!

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كشف النائب السابق لقائد القوات اللبنانية المحامي إيلي أسود عن كتاب له قريباً يروي فيه تجربته، غامزاً من قناة ما يُحكى عن دور لرئيس "القوات" الحالي سمير جعجع في حرب زحلة، والتي تحل في هذه الأيام ذكراها الثالثة والأربعين.

وكتب أسود على فايسبوك: "اترك تعليقي على ما ورد ادناه على صفحة سبحانه الى مضمون كتابي الذي سيصدر قريبا" ، بعد تنقيحات عديدة اجريها عليه خدمة للحقيقة عن كل المراحل التي عايشتها طوال سنوات المسؤولية ، وسيشكل بالتأكيد علامات صادمة مختلفة جذريا" عن كل الروايات المكتوبة حتى الان ..".

وأرفق اسود تصريحه بصورة عن تعليق لجعجع مكتوب على وسائل التواصل الإجتماعي يتحدث عن أنه غادر مع مجموعاته جرد زحلة بعد طلب من قائد القوات آنذاك بشير الجميل للإلتحاق بجبهات الشمال، بحسب ما زعم كاتب التعليق.