سلسلة من التّوقيفات للجيش... وهذا ما ضُبط!

A + A -

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار الملاحقات والتدابير الأمنية التي تقوم بها الوحدات العسكرية ومديرية المخابرات في مختلف المناطق، عملت دورية من المديرية بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٥ في منطقة وسط بيروت على فض إشكال تخلله إطلاق نار من مسدس حربي، وأوقفت ٣ مواطنين لتورطهم في الإشكال وحيازتهم أدوات حادة. كما أوقفت وحدتان من الجيش ١٤ مواطنًا في منطقة البقاع، وفقًا لما يلي:

- توقيف ١١ مواطنًا في منطقة الجرميشة - سهل الفرزل كونهم مطلوبين لحيازتهم أسلحة حربية وإطلاقهم النار، وضُبطت في حوزتهم أسلحة حربية وكمية من الذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

- توقيف ٣ مواطنين في بلدة قب الياس - البقاع إثر إشكال تخلله إطلاق نار أدى إلى وقوع إصابات، وضُبط في حوزتهم مسدس حربي.