جثة امرأة مجهولة الهوية على الشاطئ.. هل تعلمون عنها شيئاً؟

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صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة البـلاغ التالـي:

بتاريخ 6-4-2024، عُثر على شاطئ البحر في محلة الميناء / طرابلس على جثة امرأة مجهولة الهوية في العقد الخامس من العمر، طول قامتها /162/ سنتم تقريباً، ممتلئة البنية، حنطية البشرة، وشعرها لونه أسود، ترتدي سترة لون أسود وقميص لون أبيض وبنطال لون كحلي ومرقط باللون الأبيض.

تمّ نقل الجثة الى براد مستشفى الإسلامي في طرابلس.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويها أو ممن يعرف عنها شيئاً، الاتصال بمخفر الميناء البحري في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 612521-06 تمهيداً لاستلام الجثة.