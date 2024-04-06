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عواد: التحديات التي تواجه منطقتنا تتطلب منا التضامن والعمل المشترك لحماية لبنان

6
APRIL
2024
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أشار نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون العمل الوطني ربيع عواد خلال إفطار أقامه في جبيل وحضره رئيس التيار النائب جبران باسيل الى أن التحديات التي تواجه منطقتنا تتطلب منا التضامن والعمل المشترك لحماية لبنان وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة".
 
عواد اكد في كلمته على موقف التيار من القضايا المصيرية وأولها التأكيد على حق المقاومة بالدفاع عن الأرض والبحر والسماء وحماية الثروات الاقتصادية مع الحفاظ على معادلة الردع بوجه اسرائيل، واضاف: نؤمن ايضا بأهمية حماية لبنان من التداعيات السلبية للازمات الإقليمية ونرفض أن يدفع لبنان ثمن النزاعات والصراعات في وقت يطلب من الدول العربية موقف داعم للقضية الفلسطينية.
كذلك اعتبر عواد أن انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الأساسي والوحيد لانتظام العمل الاداري والسياسي الذي يؤدي وفي حال اخترنا الشخص المناسب الى تحسين الوضع الاقتصادي.
 
كذلك كانت قدم الافطار المسؤول الاعلامي لعواد الياس الزغبي، وأكد على  اننا ننظر للبنان الذي نريده جامعا ونقطة التقاء حقيقي للتنوع والغنى وهو جامع بالاراء والمواقف التي تجمعه في وجه الهجمات الإرهابية وفي وجه الازمات والمؤامرات.
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