إشكال كبير أمام أحد مقاهي بيروت... والسبب!؟

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وقع إشكال مساء أمس الجمعة قرابة الساعة 23:30 في شارع أحمد شوقي أمام أحد المقاهي الموجود في المبنى العائد لـ”ن. أ.”، بين كل من المدعوين “م. أ.” و”ح.” و”ح. ع. أ.” سكان منطقة الجناح من جهة، و”م. ز. أ.” وشخص يدعى “ع.” سكان زقاق البلاط من جهة أخرى، على خلفية تبادل نظرات.

وقد قام الطرف الثاني بالإتصال بأشخاص من سكان زقاق البلاط، وبعد عدة دقائق، حضرت حوالى 15 دراجة نارية. وقام أصحاب الدراجات بضرب الطرف الأول الذي فر إلى داخل المبنى، عندها قام الطرف الثاني بالتهجم على عناصر أمن المبنى، وأطلق أحد الأشخاص وهو على متن الدراجة النارية، عيارين ناريين في الهواء من دون وقوع أي إصابة. وفر جميع الأشخاص من الطرف الثاني إلى جهة مجهولة.

وطرد صاحب المبنى “ن. أ.” جميع الزبائن من المقهى، وأعلم الإداره بأنه لا يرغب باستمرار عقد الإيجار كون الاشخاص الذين يرتادونه لا يليقون بمستوى المنطقة.

يذكر أن الطرف الأول هم أنسباء “ن. أ.”.