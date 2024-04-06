مكاري يكشف عن أزمة جديدة مع اوروبا: لا قدرة للبنان على ضبط الحدود البحرية

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شدد وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري على، "ضرورة فتح ملف الهجرة غير الشرعية في اتجاه قبرص واوروبا عموماً على مصراعيه للبحث عن حلول، لأنه سيتحول الى ازمة جديدة مع اوروبا اذا لم تتم معالجته".



وقال في حديث لـ"الجمهورية": "سبق وحذّرت من باريس امام المسؤولين الفرنسيين من انه في فصلَي الربيع والصيف سيزداد عدد المهاجرين غير الشرعيين، لأنّ الطقس سيكون مناسباً، ولا قدرة للبنان على ضبط الحدود البحرية ومنع التهريب كلياً عبر البحر مع انّ الجيش اللبناني والقوى الامنية تقوم بواجباتها قدرالامكان".



واضاف مكاري، انّ "ضبط الحدود البحرية يحتاج الى امكانات كبيرة وعديد وعتاد غير متوافرين، وقد ابلغ لبنان هذا الامر الى المسؤولين الاوروبيين، لكن يبدو انّ اوروبا تفكر في مصلحتها وتفضّل ان يبقى النازحون السوريون حيث هم في الدول المضيفة فهذا «أفضل وأوفر ماديّاً لها، حيث تكتفي بعض الدول الاوروبية بتقديم دعم مادي محدود لهم في الدول الموجودين فيها".