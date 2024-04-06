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هل يشتدّ القتال خلال عطلة عيد الفطر؟

6
APRIL
2024
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ما زال الوضع الميداني على حاله من التوتر على كل محاور القتال، من رفح إلى جنوب لبنان، الذي يشهد كما في كل يوم اشتباكات عنيفة وقصف للطيران الإسرائيلي على قرى في القطاعين الشرقي والأوسط. وفي تصعيد جديد استهدف العدوان الإسرائيلي أمس مدينة مرجعيون، حيث أعلنت حركة أمل عن سقوط ٣ شهداء من عناصرها.

وتوقّعت مصادر أمنية عبر "الأنباء"، استمرار المواجهات الميدانية بين حزب الله واسرائيل، وألا شيء يشي بقرب التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد.

ورجّحت المصادر اشتداد القتال خلال عطلة عيد الفطر السعيد مع ازدياد الحديث عن نيات عدوانية قد تلجأ إليها إسرائيل في المسجد الأقصى بمناسبة العيد، محذرة من عدوانية اسرائيل في هذه المناسبة، بالتزامن مع بث شائعات مصدرها اليهود المتشددين الذين يحرّضون على إشعال الفتنة في المسجد الأقصى ومنع المسلمين من تأدية الصلاة بداخله.

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