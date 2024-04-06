عناوين الصحف ليوم السبت 6 نيسان 2024

الأخبار
ـ إسرائيل تحت الضغط
ـ نصرالله: تجهّزوا للنصر
ـ انهيار الهويّة البصريّة للمصارف: لا ربطات عنق بعد الآن
ـ انتخابات «المهندسين»: تخمة تحالفات عونية وشحّ قواتي
البناء
ـ انتخابات بايدن تفرض التراجع على نتنياهو بفتح معابر للمساعدات وإعفاء قادة
ـ الردّ الإيرانيّ يهيمن على المنطقة ويفرض على الكيان تجميد كل الحروب بالانتظار
ـ السيد نصرالله: تحوّل مفصليّ وكل الاحتمالات واردة.. والمقاومة جاهزة للحرب
الجمهورية
ـ إسرائيل للرد ّ على إيران في أي مكان
ـ استهداف الجنوب.. يوميا
ـ هل ما زال لبنان محتاجاً للاتفاق مع الصندوق؟
ـ جنوح إسرائيلي نحو توسيع الحرب
ـ مؤشّر المشتريات يرتفع مقابل تراجع التصدير
ـ إسرائيل تقرّ بأخطاء «جسيمة» في مقتل عمال الإغاثة
اللواء
ـ تعويم الإتفاق مع صندوق النقد.. والرئيس القبرصي الإثنين في بيروت
ـ غموض حول الردّ الإيراني بعد خطاب نصرالله.. ودعوة الهيئات لإنتخاب البلديات في 12 أيار
ـ نتنياهو متفاجئا: بايدن طلب مني وقف الحرب قبل أي شيء!
ـ المساعدات تتدفق على غزة مع فتح معابر جديدة.. ومدير السي أي إيه إلى القاهرة اليوم لبحث الهدنة
الديار
ـ الرئيس القبرصي في بيروت: ما ثمن تجنيبنا كأس النزوح؟
ـ لا هدنة لغزة في العيد... فقط بعض شاحنات المساعدات