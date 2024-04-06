عناوين الصحف ليوم السبت 6 نيسان 2024

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الأخبار

ـ إسرائيل تحت الضغط

ـ نصرالله: تجهّزوا للنصر

ـ انهيار الهويّة البصريّة للمصارف: لا ربطات عنق بعد الآن

ـ انتخابات «المهندسين»: تخمة تحالفات عونية وشحّ قواتي

البناء

ـ انتخابات بايدن تفرض التراجع على نتنياهو بفتح معابر للمساعدات وإعفاء قادة

ـ الردّ الإيرانيّ يهيمن على المنطقة ويفرض على الكيان تجميد كل الحروب بالانتظار

ـ السيد نصرالله: تحوّل مفصليّ وكل الاحتمالات واردة.. والمقاومة جاهزة للحرب

الجمهورية

ـ إسرائيل للرد ّ على إيران في أي مكان

ـ استهداف الجنوب.. يوميا

ـ هل ما زال لبنان محتاجاً للاتفاق مع الصندوق؟

ـ جنوح إسرائيلي نحو توسيع الحرب

ـ مؤشّر المشتريات يرتفع مقابل تراجع التصدير

ـ إسرائيل تقرّ بأخطاء «جسيمة» في مقتل عمال الإغاثة

اللواء

ـ تعويم الإتفاق مع صندوق النقد.. والرئيس القبرصي الإثنين في بيروت

ـ غموض حول الردّ الإيراني بعد خطاب نصرالله.. ودعوة الهيئات لإنتخاب البلديات في 12 أيار

ـ نتنياهو متفاجئا: بايدن طلب مني وقف الحرب قبل أي شيء!

ـ المساعدات تتدفق على غزة مع فتح معابر جديدة.. ومدير السي أي إيه إلى القاهرة اليوم لبحث الهدنة

الديار

ـ الرئيس القبرصي في بيروت: ما ثمن تجنيبنا كأس النزوح؟

ـ لا هدنة لغزة في العيد... فقط بعض شاحنات المساعدات