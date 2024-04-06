أسرار الصحف ليوم السبت 6 نيسان 2024

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البناء

توقعت مصادر أمنية إقليمية أن تتكرّر عمليات إطلاق النار من الحدود الأردنية على جيش الاحتلال وأن يحدث مثلها عبر الحدود المصرية مع ترجيح أن تكون العملية تعبيراً عن غضب فردي لمواطن أو جندي أو عمل منظم داخل الجيش وربما تحت أعين بعض الأجهزة الأمنية وتحمل رسائل تقول إن الوضع في البلد يغلي ويهدّد بالانفجار ما لم تتم معالجة سريعة للوضع في غزة.



رأى مصدر دبلوماسي أن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن تداعيات الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق وحتميّة الرد الإيراني تدخل المنطقة في اللعب على حافة الهاوية. وهذه المرحلة الانتقالية الحرجة قد تتحوّل إلى تفاوض على صفيح ساخن، فيصبح التفاوض على حافة الهاوية، حيث ينتهي بوقف نهائيّ للحرب أو يكون الفشل طريقاً نحو الحرب الكبرى.

الجمهورية

ـ توقعت أوساط سياسية أن يتحوّل استحقاق محلي واسع إلى مادة سجالية جديدة.

ـ تبيّن أن جهات معنية تعمل على إنجاز الطابع الخاص بالمخاتير ليصبح جاهزاً وقيد التداول بعد عيد الفطر.

ـ لاحظت أوساط سياسية أن كلام أحد رؤساء الأحزاب في إفطار أقامه لمناسبة عيد الفطر أراد من خلاله إرسال رسالة إلى رئيس تيار أكثر من الثنائي الشيعي.

اللواء



ما زال تفاهمٌ ما «معمولٌ به» إقليمياً، لجهة تحييد دولة كبرى عن الهجمات الانتقامية، على الرغم مما يحصل في عاصمة قريبة من استهدافات.



تمكنت وزارة المال من توفير وفرة بالليرة اللبنانية في عمليات سداد الضرائب والمستحقات التي تسابق المكلفون الى دفعها دون إبطاء.



تمكنت مصارف ذات ملاءة مالية من تحصيل دولارات آتية من الخارج عبر عملية استبدالها عبر حسابات خاصة بالليرة اللبنانية على «منصة صيرفة» بالسعر المعمول به.