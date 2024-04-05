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مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: لا صحة لما نشرته "الجديد" من مغالطات

5
APRIL
2024
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فوجئت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بخبر منشور على موقع "قناة الجديد" يحتوي الكثير من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة أو الدقيقة. ويهم المؤسسة ان توضح ان "الإشعار" المشار اليه في خبر "الجديد" هو "اشعار عام" تصدر وتنشره كافة المؤسسات الرسمية التي لديها اشتراكات وجبايات بداية كل عام، وهو اجراء ملزم بحسب نص القانون، مثلها مثل مؤسسة الكهرباء والمالية والبلديات، ولا يخص منطقة معينة او فئة محددة بل "بلاغ عام" لكافة المواطنين المستفيدين. ان مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تحديداً، التي تعتبر عملها وخدماتها من أساسيات ومستلزمات صمود "الجنوبيين"، وتبذل كل ما بوسعها لتوفير كافة الخدمات التي تدعم وتعزز هذا الصمود، تستغرب الاستناد الى "بلاغ عام" أُرسل الى وسائل الاعلام منذ أكثر من شهر، وفي هذا التوقيت بالذات، وفي الوقت الذي يقوم فيه عمالها وموظفوها بعملهم في كافة القرى والبلدات الجنوبية لا سيما الحدودية منها، رغم كل المخاطر والتهديدات لمواصلة تأمين التغذية بالمياه حتى في اكثر المناطق تعرضا للاعتداءات والعدوان، وتؤكد ان هكذا "استغلال" لاجراءات روتينية معروفة للقاصي والداني لا سيما وسائل الإعلام التي نرسل لها "بلاغاتنا" الرسمية كل عام، فلا تنشرها، رغم أن القانون يلزمها بذلك. كما يهم المؤسسة أن توضح، ان النص المعتمد في الخبر، لم يرد اطلاقا في أي من بياناتها، لا سيما عبارات مثل "اصحاب البيوت المهدمة" أو "القرى المهجرة" وهو من اختراع وفبركة كاتب الخبر ومحرره، وتتحدى "الناشر والناقل" أن يبرز بياناً او انذاراً يتضمن ما نشره او نقله وروجه. ان المؤسسة اذ تستنكر لجوء وسائل الاعلام الى نشر "ادعاءات ومغالطات" دون حتى محاولة التواصل والاستفسار منها، وتدعوهم مجدداً للتواصل معها قبل نشر وترويج مثل هذه الاخبار والمعلومات المغلوطة.

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