وقالت الشركة التابعة لمجموعة "لوفتهانزا" الألمانية، لفرانس برس إن طائرة الرحلة المتجهة إلى بيروت التي تقل 138 راكباً تم تحويلها إلى فيينا.

ونقلت فرانس برس عن متحدث باسم الشركة "نظراً للتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط"، تقرر قطع الرحلة "بعد أن توصل خبراؤنا إلى استنتاج مفاده أن الوضع في لبنان كان يصعب تقييمه الليلة الماضية"