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"كل العرب مسؤولين"... عواد دعا الى حماية لبنان من التداعيات السلبية للأزمات الإقليمية

5
APRIL
2024
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قال نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون العمل الوطني ربيع عواد خلال افطار رمضاني في جبيل دعا اليه الوزير باسيل أن التحديات  تواجه منطقتنا اليوم تتطلب منا كلنا التضامن والعمل المشترك لحماية بلدنا وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة،  لذلك هناك ضرورة بالتأكيد على موقفنا من القضايا المصيرية:

اولا عبر  التأكيد على حق المقاومة المقدس بالدفاع عن الأرض والبحر والسماء، وحماية الثروات الإقتصادية، مع تقديرنا لمعادلات الردع بوجه إسرائيل. وثانيا عبر نحن "في التيار" نؤمن بأهمية حماية لبنان من التداعيات السلبية للأزمات الإقليمية، ونرفض أن يكون لبنان وحده،  يدفع ثمن هذه نزاعات والصراعات، بوقت كل العرب مسؤولين، ومطلوب منهم موقف داعم للقضية الفلسطينية بالاضفة الى التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره حيث نرى أن اللحلّ يكون بالحوار، ولكن يجب أن يكون قائم على مبدأ العدالة .

وثالثا عبر انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الاساسي والوحيد لإنتظام العمل الإداري والسياسي الذي يؤدي إذا إخترنا الشخص المناسب للمرحلة، لتحسين الوضع الاقتصادي المزري ومعالجة مكامن العلة.

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