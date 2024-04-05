"أكثر من 400 عملية سلب وسرقة بالقوة"... سلسلة توقيفات للجيش!

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 4/4/2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صبرا - الحرش، المدعو (ع.ج.) لقيامه بأكثر من 400 عملية سلب وسرقة بالقوة، وترهيبه المواطنين وتعاطيه المخدرات، وكان قد أوقف سابقا بجرم تعاطي المخدرات.

كما أوقفت دورية أخرى في بلدة الناعمة المواطن (م.م.) لمشاركته في إشكالات عدة وإطلاقه النار بتواريخ سابقة آخرها 18/3/2024، مما أدى إلى إصابة شخص، ولتعاطيه المخدرات وحيازته كمية منها، وهو من ذوي السوابق الإجرامية، وتم دهم منزله سابقا في منطقة دوحة الحص وضُبطت داخله أعتدة عسكرية، إضافة إلى 6 رمانات يدوية.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".