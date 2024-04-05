وزير الاقتصاد يكشف عن "جريمة": تلاعب بتواريخ مكملات أساسية لنمو الرضع...!

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أفاد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصيرف الأعمال أمين سلام، في تصريح، عن "جريمة جديدة من العيار الثقيل تكشفت إلى العلن، بطلها متلاعبون بتواريخ مكملات أساسية لنمو الرضع تحقيقا للمنفعة المادية، إذ أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بعبدا الناظرة في قضايا الأحداث في جبل لبنان جويل أبو حيدر قرارا بمنع بيع فيتامين Fresh multi plus وفيتامين Fresh zinc في الصيدليات، المخصصين لحديثي الولادة بسبب التلاعب في تاريخ الصلاحية. وأحالت الملف على النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان".