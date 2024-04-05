نائب رئيس التيار لشؤون العمل الوطني ربيع عواد: التحديات كبيرة وتتطلب كل العمل المشترك لحماية بلدنا

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حضر نائب رئيس التيار لشؤون العمل الوطني ربيع عواد حفل إفطار في جبيل، وفي حديث له قال:

لا نرى في التعايش الإيجابي قيمة مضافة فقط بل نعتبره حجر أساس لحفظ لبنان

التحديات كبيرة وتتطلب كل العمل المشترك لحماية بلدنا لذا يجب تأكيد التالي:

- حق المقاومة المقدس بالدفاع عن البر والبحر مع تقديرنا لمعادلات الردع

- نؤمن في التيار بحماية لبنان من التداعيات السلبية لما يجري بوقت كل العرب مسؤولون ونتمسك بعودة الشعب الفلسطيني إلى ارضه

- انتخاب رئيس هو المدخل الأساس لانتظام العمل السياسي ومعالجة مكامن العلة في الدولة

نمد اليد تحت سقف مصلحة لبنان أولاً وآخراً ووحدة المعايير