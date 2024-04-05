نائب رئيس التيار لشؤون العمل الوطني ربيع عواد: التحديات كبيرة وتتطلب كل العمل المشترك لحماية بلدنا

A+
A-
حضر نائب رئيس التيار لشؤون العمل الوطني ربيع عواد حفل إفطار في جبيل، وفي حديث له قال:
لا نرى في التعايش الإيجابي قيمة مضافة فقط بل نعتبره حجر أساس لحفظ لبنان
التحديات كبيرة وتتطلب كل العمل المشترك لحماية بلدنا لذا يجب تأكيد التالي:
- حق المقاومة المقدس بالدفاع عن البر والبحر مع تقديرنا لمعادلات الردع
- نؤمن في التيار بحماية لبنان من التداعيات السلبية لما يجري بوقت كل العرب مسؤولون ونتمسك بعودة الشعب الفلسطيني إلى ارضه
- انتخاب رئيس هو المدخل الأساس لانتظام العمل السياسي ومعالجة مكامن العلة في الدولة
نمد اليد تحت سقف مصلحة لبنان أولاً وآخراً ووحدة المعايير