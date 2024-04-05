living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رفول من سيدني: الحزب لم يساند العهد في سبيل مكافحة الفساد فضربوا صلاحيات الرئيس عرض الحائط(بالصور)

5
APRIL
2024
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دعا التيار الوطني الحرّ في سيدني الى لقاءٍ حواريّ مع الوزير السابق الدكتور بيار رفول، للحديث عن الوضع الحالي في لبنان.

قدّم الدكتور رفول الشاعر الاستاذ فؤاد نعمان الخوري حيث القى كلمة لافتة من القلب مرحباً بالضيف العزيز على طريقته المميزة.

في البداية رحب رفول بالحاضرين من مناصرين وفعاليات اجتماعية واعلامية مستعرضاً المرحلة الحالية في لبنان، معتبراً ان منظومة الفساد “مشلشة” منذ اوائل التسعينات ما انعكس سلباً على مستقبل البلاد واوصلنا الى ما نحن عليه اليوم. واعتبر ان ثورة ٢٠١٩ حصلت اسقاط العهد لأنّه فتح الباب على محاربة الفساد والفاسدين ولذلك رفضوا التدقيق الجنائي.

ولفت رفول في حديثه انّهم رفضوا الاصلاحات وطرح اللامركزية الادارية وغيرها لمصلحة الدولة واخلّوا باتفاق الطائف فاخذوا ما يحلوا لهم منه واكملوا في نهجهم لتدمير البلاد.

واعتبر أنّ الحzب أخطأ في المبادرة بفتح الجبهة، وأن العماد عون عبّر عن مخاوفه مما قد يؤثر ذلك على المنطقة وتمنى عليهم بعدم الانجرار للحرب،

معتبراً ان الوضع لا يحتمل الدخول في الحرب والانخراط في القضية الفلسطينية.

وعن العلاقة مع الحzب، لفت رفول ان التيار اقام وثيقة تفاهم في عام ٦..٢ معهم بناءً على ثلاثة اسس الدفاع عن لبنان وصد اي اعتداء خارجي، بناء الدولة وتعزيز الشراكة والمناصفة. وقد نجح هذا التفاهم في صدّ الفتن لعدّة سنوات، ولكن للاسف حصل التباعد في الاختلاف على موضوع بناء الدولة ومحاربة الفساد، ولم يؤخر التيار في محاولاته لتطوير وثيقة التفاهم عبر تأليف لجنة من الطرفين ولكنّه تفاجأ بطلبالحزب بالتأجيل المستمرّ. وشدد رفول أنّ التيار لم يقطع العلاقة معهم بل العكس هو الصحيح.

فالحزب لم يساند العهد في سبيل مكافحة الفساد فضربوا صلاحيات الرئيس عرض الحائط ودعموا رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي في تماديه.

وعن الفراغ الرئاسي، رفض رفول سياسة الاملاء التي يحاول الثنائي الشيعي فرضها في اختيار الرئيس، وعدم اقامة وزن لرأي الغالبية لمسيحية، ما يشكل خطراً على الميثاقية.

وعن الوضع الحالي نقل رفول الوضع الاجتماعي السيء لافتاً الى الدور الذي لعبه المغتربين في استراليا في دعم اللبنانيين وحثّهم على الاستمرار في مدّهم للدعم الاقتصادي.

وفي الختام شكر رفول الجميع وأجاب عن أسئلتهم وتساؤلاتهم في كيفية تحسين مستقبل لبنان.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   