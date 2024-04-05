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بوحبيب التقى سفيرة الإتحاد الأوروبي: لضرورة تغيير مقاربة أزمة النزوح السوري

5
APRIL
2024
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بوحبيب سفيرة الإتحاد الأوروبي السيدة ساندرا دو وال، أكد الوزير لضيفته ضرورة تغيير مقاربة أزمة النزوح السوري ومعالجتها بطريقة جديدة ومختلفة قبل فوات الأوان، ودعا الى اجراء مراجعة شاملة من خلال الحوار والتعاون مع الشركاء الاوروبيين والدول المانحة تحضيرا لمؤتمر بروكسيل الوزاري للنازحين السوريين المزمع عقده نهاية ايار القادم.

– والتقى نائبة المفوض العام للأونروا السيدة ناتالي بوكلي، ترافقها مديرة شؤون الأونروا في لبنان السيدة دوروثي كلاوس، شدد الوزير على أهمية عمل الأونروا لا سيما في ظل الظروف الصعبة والخطرة التي تشهدها المنطقة، حيث تبقى الأونروا صمام الأمان للفلسطينيين الموجودين في لبنان والدول المجاورة من أجل اعطاء جرعة امل بحل عادل لقضيتهم، ومن هنا ضرورة إستمرار تمويل هذه الوكالة.

– واستقبل السفيرة الإيطالية السيدو نيكوليتا بومباردييري في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الدبلوماسية في لبنان، وتمنى لها التوفيق في مهامها الجديدة.

– كما استقبل سفيرة سويسرا السيدة ماريون ويشلت، وناقشا قضايا مشتركة بين لبنان وسويسرا ولا سيما موضوع تمكين المرأة ومشاركتها اكثر في الحياة السياسية والشأن العام.

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