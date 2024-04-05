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من تل أبيب إلى بيروت.. ماذا حصل؟!

5
APRIL
2024
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ذكر موقع "الحرة"، أنّ الإسرائيليين استيقظوا في تل أبيب ليجدوا أن تطبيقات الخرائط على هواتفهم تشير إلى أنهم في بيروت، على بعد حوالي 200 كيلومتر شمالا، مما أدى إلى عرقلة عمل سائقي سيارات الأجرة وأخرجت تطبيقات توصيل الطعام عن الخدمة بشكل مؤقت.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، عمد جيش العدو الإسرائيلي إلى تشويش إشارات نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" والتلاعب بها، بينما تستعد البلاد لردّ محتمل من قبل إيران.

وقال العدو إن تشويش نظام تحديد المواقع العالمي "GPS"، الذي يمكن استخدامه لإرباك أنظمة الاستهداف في الأسلحة، "كان جزءا من جهد لحماية البلاد".

وبحسب الصحيفة، ليست هذه المرة التي تشوش فيها "إسرائيل" على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي "GPS"، منذ اندلاع حربها مع حماس في السابع من تشرين الاول، مشيرة إلى أنها لجأت إلى العملية بشكل رئيسي في شمال البلاد، حيث "تتبادل الضربات مع حزب الله" بحسب تعبيرها.

كما قامت أيضا بالتشويش على النظام في جنوب الأراضي المحتلة، خاصة حول مدينة إيلات، التي كانت هدفا الهجمات الصاروخية والطائرات من دون طيار من قبل الفصائل المقاومة اليمنية والعراقية المدعومة من إيران، وفقا لإيجال أونا، المدير العام السابق للمديرية السيبرانية الوطنية الإسرائيلية.

واشتدت عمليات تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي، منذ غارة يوم الاثنين في دمشق، وامتدت إلى وسط "إسرائيل"، بما في ذلك تل أبيب، حيث قال سائق سيارة أجرة إن تطبيق الخرائط الخاص به حدد موقعه في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وفي جنوب البلاد، وفي القدس والضفة الغربية، قامت أجهزة تحديد المواقع "GPS"، هذا الأسبوع بوضع المستخدمين في القاهرة.

وترسل أقمار نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" إشارات راديو إلى أجهزة استقبال GPS، وتقوم هذه الأخيرة بتفسير هذه الإشارات لحساب الموقع الدقيق.

وتتم عملية التشويش على "جي بي اس"، باستخدام إشارة راديو أقوى تطغى على إشارات الأقمار الصناعية وتحجبها. هذا يؤدي إلى عدم قدرة جهاز استقبال GPS على تحديد الموقع الجغرافي.

أما التلاعب من خلال إظهار موقع مختلف عن الموقع الحقيقي، فيتم باستخدام موجات "جي بي اس" معدلة، حيث يتم إرسال نقطة موقع مختلفة عن عن قصد.

ويقول أوجال إنا، إن قوات أمن العدو الإسرائيلي تستخدم ممارسة تسمى التلاعب بنظام تحديد المواقع العالمي "GPS spoofing"، والتي تتداخل مع أجهزة استقبال GPS مثل تلك الموجودة في الهواتف الذكية وتزيف الموقع الفعلي للجهاز، ويمكن أن تحول مسار الأسلحة الموجهة بنظام GPS مثل الطائرات من دون طيار.

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