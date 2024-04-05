مع رواية كل واحدةٍ منهما عن ما حصل.. "ولعت" بين البسام وصادق!

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ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخلاف الإعلاميّتين مريم البسام و#ديما صادق، وبات "التريند" الرقم واحد في لبنان. فقد إنتشر خبر اعتداء مديرة أخبار قناة “الجديد” مريم البسام على الإعلامية ديما صادق لفظياً خلال مشاركة الإثنتين في واجب عزاء في بيروت منذ يومين.

وكتبت صادق على منصة “إكس”: “كتير عم يوصلني اسئلة إذا هالخبر صحيح.

نعم للأسف صحيح، ولكن اكتفي بهذا القدر، ولن انجر إلى أي رد على المذكورة لا هنا و لا إذا ما تكررت حادثة مشابهة، خاصة وان صاحبة الاعتداء هددتني علنا في العزاء انها ستعتدي علي أينما رأتني. اكتفي بالصمت كما فعلت في العزاء، فأنا ارد على الرأي، اما إذا ما تكرر الاعتداء فالقانون هو الرد المناسب على البلطجة.”.

في المقابل، أوضحت البسام ل LebTalks أنها “وجهت لصادق كلاماً قاسياً واتهمتها بالكذب لأنها فعلاً كاذبة وزوّرت محاضر عن لسانها”.

وأضافت البسام أنه “لم يكن هناك أي تعنيف ولا هجوم جسدي أو حتى صراخ”، مشددة على أن “الأمر بدأ في المصعد ثم في القاعة لكن من دون صراخ أو احتكاك جسدي أو صوت مرتفع”. و فندت ما حصل بالتفاصيل التالية :" عندما ذهبت لتقديم واجب العزاء في بيروت تصادفت في المصعد مع صادق التي كانت برفقة مرافقها، وكانت تضع النظارات الشمسية السوداء على عينيها، فتوجهت لها بالقول "الحقارة مبيّنة وما رح تخبيها النظارات السوداء والصحافي شغتلو يقول الحقيقة وما يكذب".

هذا الكلام كان بصوت خافت، واستمر حتى الوصول إلى القاعة، دون أن يلحظ أحد من الموجودين في العزاء ما كان يدور بين السيدتيْن، وقد ردّت صادق حينها بالقول "احترمي حرمة الموت"، ليكون جواب البسام "وهل تركت حرمة للموت او للحياة أنتِ؟"

وبحسب البسام ، " انتهت القصة هنا، لتقوم صادق بتحديثها مطعمّة بتهويل عن ما حصل، وأن الجميع سمع الصراخ أثناء العزاء. "