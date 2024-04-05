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"صيدٌ ثمينٌ" لـ المعلومات!

5
APRIL
2024
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، اليوم الجمعة، بلاغ جاء فيه: "توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام أشخاص مجهولي الهويّات بعرض ما يُسمّى بـ"دولارات مجمّدة" -في الواقع هي دولارات مزيّفة- عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، لاستبدالها بدولارات أميركيّة بأقل قيمة".

وأضاف البلاغ، "وبعد لقاء الضّحيّة وإجراء عمليّة التّبادل ومغادرة الطّرفَين، يتبيّن للضّحيّة أنّ الدولارات التي استلمها ما هي إلّا دولارات مزيّفة. وآخر عمليّاتهم كانت في محلّة "الجندولين"، حيث احتالوا على أحد المواطنين، وقاموا بتبديل مبلغ /500/ دولار أميركي منه، مقابل مبلغ /1500/ دولارًا مزيّفًا، ثم لاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة على متن آليّة رباعيّة الدّفع نوع "رانج روفر" لون أبيض زجاجها حاجب للرؤية".

وتابع، "نتيجة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّات المتورّطين، ومن بينهم الرأس المدبّر، وهو المدعو: ح. ط. (من مواليد عام 1980، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم: تأليف عصابة مسلّحة، إطلاق نار، ومخدّرات". 


وأردف، "بتاريخ 27-3-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود، في محلّة بئر حسن، على متن سيّارة نوع نيسان، تم ضبطها".

ولفت البلاغ، "بتفتيشه والسّيّارة، تم ضبط مسدّسًا حربيًا، مبلغًا ماليًا، وهاتفَين خلوييَّن".

واستكمل، "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه، بالإشتراك مع آخرين، بتنفيذ عمليات نصب واحتيال، عبر عرض ما يّسمّى بـ "دولار مجمّد" للبيع مقابل دولار أميركي، على مواقع التواصل الاجتماعي. وأنّه خلال اللقاء يُسَلِّم الضّحيّة مبلغًا مزيّفًا ويفرّ بالمبلغ الصّحيح. وقد تعرّف إليه مواطنٌ كان قد وقع ضحيّة أعماله".

وختم، "أجري المقتضى القانوني بِحقّ الموقوف، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعملُ جارٍ لتوقيف باقي المتورّطين"

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