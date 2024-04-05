حفل تذكاري لوداع وديع حداد الأحد ٧ نيسان في الكنيسة الوطنيّة الإنجيليّة

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«بِسَلاَمَةٍ أَضْطَجِعُ بَلْ أَيْضاً أَنَامُ لأَنَّكَ أَنْتَ يَا رَبُّ مُنْفَرِداً فِي طُمَأْنِينَةٍ تُسَكِّنُنِي.» (المزمور ٤: ٨)

نعت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفيسورة هيام إسحق، الرئيس المؤسس للمركز التربوي الدكتور وديع ضاهر حداد، الذي غيّبه الموت بعد مسيرة استثنائيّة تولّى فيها أرفع المناصب في التخطيط التربويّ في البنك الدولي وفي العديد من دول العالم في الشرق والغرب.

وأشارت الدكتورة إسحق إلى أنّه صاحب أول خطة مستدامة للتطوير التربويّ، والحريص على تأمين التعليم في زمن الحرب الأهليّة عبر استخدام استديوهات تلفزيون لبنان في الحازمية لبث الدروس عبر شاشته، ومن ثمّ أسَّس التلفزيون التربوي في دار المعلِّمين والمعلِّمات في جونيه.

واعتبرت أنَّ لبنان خسر في غيابه شخصيّة عالميّة أعطت هذا البلد والعالم التربويّ عصارة الفكر والرؤية البعيدة المرامي في أصعب الظروف.

وأكَّدت أنَّ المركز التربوي للبحوث والإنماء ما زال على خطى المؤسِّس، ومع توالي الرؤساء على المسؤوليَّة، يضع الخطط ويعمل على التطوير والتجديد التربوي، وأنَّ آخر الإنجازات هي الإطار الوطنيّ لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي والأوراق المساندة، ومن ثمّ المباشرة بكتابة مناهج المواد الدراسيّة للسنوات الدراسيّة كلّها. وذلك بدعم ورعاية ومتابعة من وزير التربيّة والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي.

وتقدَّمت رئيسة المركز التربوي باسمها الشخصيّ وباسم أسرة المركز من عائلة الغائب الكبير الدكتور وديع حداد، بأحر ّ التعازي، راجية من اللَّه تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن تبقى مسيرته قدوة وأمثولة في التطوير التربوي والعمل من أجل لبنان.

من جهة أُخرى، سيُقام حفل تذكاري لوداع وديع حداد وذلك يوم الأحد الواقع فيه ٧ نيسان ٢٠٢٤ في الكنيسة الإنجيليَّة الوطنيّة في بيروت في تمام الساعة الخامسة بعد الظهر. وستتقبَّل العائلة التعازي في صالون تشارلي سعد في الكنيسة بدءًا من الساعة الرابعة ب.ظ.