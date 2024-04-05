living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لهذه الأسباب ترتفع أسعار المحروقات بشكل ملحوظ!

5
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لا تزال تداعيات الأزمة الحاصلة في منطقة باب المندب على البحر الأحمر, تنعكس تدريجياً على لبنان, لا سيّما على أسعار المحروقات, التي تشهد خلال هذه الفترة إرتفاعاً لافتاً, إذ سجل سعر مادة البنزين 95 أوكتان اليوم الجمعة, 1742000 ليرة لبنانيّة بارتفاع 18 ألف ليرة , ومادة البنزين 98 أوكتان إلى 1780000 ليرة لبنانيّة, أما المازوت فسجّل 1558000 ليرة لبنانيّة بارتفاع 9000 ليرة.
في هذا السياق, أشار ممثّل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أن "سعر برميل النفط العالمي, يتأثّر اليوم بعدّة عوامل, لا سيّما الوضع في البحر الأحمر والتوترات الحاصلة فيه, والخوف من تدحرج الوضع العسكري أكثر".
وأكّد أن "الإرتفاع المستمر الذي نشهده اليوم على أسعار المحروقات في لبنان, يتعلّق بارتفاع سعر النفط العالمي, وبالتوترات الحاصلة في المنطقة لا سيّما في البحر الأحمر, وبالتالي لا أسباب داخلية لهذا الإرتفاع".
ولفت إلى أن "سعر مبيع مادة البنزين على مكنات الدولار في المحطات وصل اليوم الجمعة إلى 19.42 دولار, أما المازوت وصل إلى 17.36 دولار".
وأعرب أبو شقرا, عن "قلقه من تصاعد إضافي في أسعار المحروقات بالمرحلة المقبلة, على اعتبار أن لا أحد يعلم ما ستشهده المرحلة المقبلة من توترات وتطورات", معتبراً أن "المواطن اللبناني وحده يدفع الثمن".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   